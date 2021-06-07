 

Россиян предупредили о дефиците жилья: названы причины

07.06.2021, 13:58, Разное
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Чисто застройщиков в России сократилось на 20% (до 2,14 тысячи), а объем их текущего строительства упал на 12% (до 100 миллионов квадратных метров). Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости
“Метриум”. Они ознакомились с данными Единого ресурса застройщиков.

Эксперты заметили, что застройщики покидают в основном рынки малых городов. Вместе с тем в городах-миллионниках таких компаний стало больше. Их количество увеличилось на 3%. По мнению аналитиков, это связано с тем, что в провинции низкая рентабельность проектов. Мол, там гораздо меньше платежеспособных граждан и небольшая разница между себестоимостью строительства и ценой продажи.

Участники рынка недвижимости считают, что государство могло бы поддержать застройщиков в небольших городах. По их словам, необходимо принять меры, которые будут стимулировать крупные компании вести бизнес в регионах.

Напомним, ранее специалисты предупредили Сочи о дефиците жилья. Согласно их подсчетам, к лету 2021 года в городе объем строительства квартир, продаваемых по договорам долевого участия, сократился до 30 тысяч квадратных метров. Это явление связано с повышенным спросом на первичную недвижимость, считают эксперты.



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