Россия в 2020 году поставила оружия за рубеж на 15 млрд долларов

Финансовый объем военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ в 2020 году составил более 15 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас все идет по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов – 102% от намеченных показателей», – передает ТАСС слова Шугаева.

Он добавил, что в 2020 году РФ поставила продукцию военного назначения в 51 страну, есть контакты более чем со 100 странами.

«Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику», – сказал он.

Шугаев добавил, что сегодня РФ уверенно движется вперед в вопросах торговли оружием. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО, но и сухопутная и военно-морская техника не остаются без внимания, сказал глава ФСВТС, передает РИА «Новости».

По словам Шугаева, РФ находится под беспрецедентным давлением в вопросах военно-технического сотрудничества.

«Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», – передает РИА «Новости» слова Шугаева.

Напомним, в марте Шугаев рассказал, что РФ ведет переговоры четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».