Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы

Все депутаты Госдумы приглашены на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 21 июня, сообщил источник в Госдуме.

«Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы», – сказал источник ТАСС.

Ранее президент встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов.

«Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства.

Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.