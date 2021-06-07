Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы
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Все депутаты Госдумы приглашены на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 21 июня, сообщил источник в Госдуме.
«Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы», – сказал источник ТАСС.
Ранее президент встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов.
«Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства.
Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.
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