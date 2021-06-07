В Москве задержали похитителя иконы XV века

Задержан подозреваемый в краже древнерусской иконы XV века, его также подозревают в афере с картиной живописца Сомова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что жительница города Москвы решила продать принадлежавшую ей икону «Похвала Богоматери», написанную неизвестным иконописцем во второй половине XV века. Помочь ей в этом она попросила своего давнего знакомого», – цитирует Волк РИА «Новости».

Знакомый нашел покупателя, который представился продавцом антиквариата, он пообещал продать икону за 350 тыс. долларов и забрал картину.

Он передал владелице задаток в 10 тыс. долларов, сообщил, что нашел покупателя, и пообещал рассчитаться через несколько дней полностью. Позднее было установлено, что он продал икону за 80 тыс. долларов коллекционеру, тот добровольно передал ее правоохранительным органам.

Также задержанного подозревают в краже при помощи мошенничества картины русского художника Константина Сомова. Он получил полотно на руки, подменил оригинал на качественную копию, после чего отдал ее владельцу, сообщив, что продажа не удалась.

Экспертиза показала, что икона представляет художественную, историческую, научную и культурную ценность. Действия подозреваемого переквалифицировали со статьи «Мошенничество» на «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Подозреваемого арестовали.

В апреле в храм в Новой Москве проник злоумышленник, он похитил иконы и ювелирные изделия.