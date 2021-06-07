 

Джефф Безос и его брат совершат первый полет человека в космос Blue Origin с победителем аукциона

07.06.2021, 13:40, Разное
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Джефф Безос будет одним из пассажиров первого запуска человека в космос своей космической компании Blue Origin 20 июля. Amazon Основатель объявил об этом в своем Instagram в понедельник утром, сообщив, что его брат Марк также поедет на прогулку. Безос и его брат присоединятся к победителю онлайн-аукциона, который в настоящее время проводит Blue Origin, который в настоящее время стоит 2,8 миллиона долларов как самая высокая ставка за это место.

Запуск Blue Origin своей суборбитальной многоразовой ракеты New Shepard 20 июля станет первым полетом с людьми на борту. Для компании необычно сделать свой первый пилотируемый космический полет миссией с оплачиваемым пассажиром, и теперь мы знаем, что она также будет перевозить одного из самых богатых людей в мире — еще один смелый выбор для первого полета человека. Virgin Galactic, напротив, несколько раз летала в космос с пилотами-испытателями и астронавтами перед предстоящей поездкой с сэром Ричардом Брэнсоном. Илон Маск никогда не летал на SpaceX запуск, хотя в прошлом он предполагал, что когда-нибудь полетит на одном из автомобилей своей компании.

Однако New Shepard от Blue Origin много раз летал без людей, и, за исключением первого полета, в котором многоразовый бустер был утерян, имел полный успех для каждой из этих 15 миссий, включая посадку бустера (кроме первого раза). и восстановление капсулы (для всех запусков). Ракета New Shepard не доходит до орбиты, а вместо этого летит к краю космоса, где пассажиры на несколько минут испытывают невесомость и непревзойденный вид на Землю через множество окон капсул, прежде чем вернуться к парашюту. приземлился на землю в Техасе возле космодрома Blue Origin.

Аукцион на первое оплачиваемое клиентское место Blue Origin в настоящее время стоит 2,8 миллиона долларов, и он проводится уже некоторое время после того, как цена поднялась с 1,4 миллиона долларов, когда Blue Origin открыла открытые торги 19 мая. Заключительная фаза аукциона назначена на июнь. 12, будет включать онлайн-торги от оставшихся участников, которые увеличивают свою существующую ставку, чтобы соответствовать более высокому предложению.

Источник: Кolibri.Рress



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