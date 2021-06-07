 

Принцесса Евгения поделилась новой фотографией сына по особенному поводу

07.06.2021, 13:36, Разное
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Монаршие особы Британии своих наследников, даже самых маленьких, традиционно не скрывают от публики. Уже при выписки из роддома новорожденного наследника показывают всему миру (хотя покажут ли Меган и Гарри новорожденную дочь – пока загадка). Позже новые портреты маленьких принцев и принцесс становятся достоянием общественности по особым случаям – в связи с днем рождения, например.

В эти выходные младшая дочь старшего сына королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения поделилась новым снимком с сыном Августом, которому 10 июня исполнится четыре месяца. Сделала она это по необычному поводу – 5 июня во всем мире отмечали День охраны окружающей среды. В серии снимков природы оказался новый кадр с малышом, на котором она гуляет по парку с сыном в эрго-рюкзаке. Еще на одном фото Евгения плывет на сапборде по живописному озеру.

День окружающей среды 2021! Спасибо миру за то, что подарили нам такое красивое место для жизни. Чтобы отметить этот день, я хочу поделиться несколькими фотографиями за эти годы (и совсем новыми), которые напоминают мне, насколько удивителен мир вокруг и как мы должны всегда его защищать, – подписала галерею принцесса.Принцесса Евгения с сыном АвгустомПринцесса Евгения

Это не первый раз, когда принцесса Евгения обозначила социально значимую дату и упомянула о личном. Так, свою старшую сестру принцессу Беатрис Евгения поздравила со скорым прибавлением в семействе в международный день пчел. О том, что 32-летняя принцесса Беатрис, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, впервые станет мамой, стало известно 19 мая.

Принцессы Евгения и Беатрис

Напомним, осенью прошлого года принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото детских пинеток с подписью: “Мы с Джеком так взволнованы по поводу начала 2021 года”, а немного позже Букингемский дворец объявил, что внучка королевы Елизаветы, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее супруг впервые станут родителями. 8 февраля вечером принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с новорожденным сыном Августом, март 2021



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