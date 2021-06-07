Эксперты пояснили, как повысить емкость жесткого диска в 10 раз

Всем хороши стандартные HDD, вот только пользователи хотели бы, чтобы емкость в них была большей. Проблему, похоже, сумели решить ученые из Кембриджа.

Идея состоит в том, чтобы магнитную поверхность покрывать графеном. Столь нехитрое действие, по словам специалистов, позволит увеличить объем памяти, который можно записать на диск, примерно в десять раз.

Оказывается, графеновое покрытие на пластинах позволяет существенно увеличить плотность записи информации. В исследованиях также принимали участие ученые из Индии, Сингапура, Швейцарии и Соединенных Штатов. К сожалению, пока речь идет только о теоретических изысканиях. Производство таких устройств, наверное, начнется еще не скоро.