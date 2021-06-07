Ожирение связали с повышенным риском долгосрочных последствий COVID-19



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В конце прошлого года ученые из Университета Майами заявили, что у пациентов с ожирением антитела после COVID-19 вырабатываются хуже, чем у людей с нормальным весом. У них также повышен уровень воспалительных маркеров в крови, в частности — маркеров воспаления в легких. В новом исследовании, которое провели специалисты бариатрической клиники Кливленда, впервые оценивается вероятность развития долгосрочных осложнений после COVID-19 у пациентов избыточным весом.

Ученые проанализировали данные более 2,8 тысячи пациентов, которые перенесли тяжелое течение COVID-19 с марта по июль прошлого года, но не нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии. Авторы исследования изучили три индикатора возможных долгосрочных последствий коронавирусной инфекции: госпитализация, смертность и необходимость медицинского обследования спустя 30 дней и дольше после положительного ПЦР-теста.

Всех участников разделили на пять групп в зависимости от индекса массы тела (ИМТ): нормальный или избыточный вес, легкое, умеренное или тяжелое ожирение. Группа пациентов с нормальным ИМТ считалась контрольной.

Оказалось, что у пациентов с избыточным весом вероятность развития долгосрочных осложнений чрезвычайно высока: так, 44% участникам когорты в течение 10 месяцев после выписки потребовалась госпитализация, 1% скончался. По сравнению с пациентами с нормальным ИМТ у людей со средним и тяжелым ожирением шансы снова попасть в больницу были на 28% и 30% соответственно. Потребность в обследовании — на 25% и 39% больше. Чаще всего такие пациенты нуждались в диагностике в связи с проблемами с сердцам, легких, сосудов, почек, желудочно-кишечного тракта и психикой.

«Эти результаты, вероятно, можно объяснить наличием у таких пациентов гипервоспаления, иммунной дисфункции и сопутствующих заболеваний. Все эти факторы могут привести к повышенному риску долгосрочных осложнений после COVID-19», — сообщили авторы исследования.