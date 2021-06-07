Актриса Наталья Гвоздикова сделала аборт из-за мужа-абьюзера

В студии программы «Судьба человека» актриса Наталья Гвоздикова призналась телеведущему Борису Корчевникову, что в первом браке сделала аборт. Причиной такого решения стала жизнь с мужем-абьюзером, который ревновал ее без повода и поднимал руку на артистку.

С ученым Александром Наталья Гвоздикова познакомилась, когда была студенткой. У нее были сильные чувства к избраннику, которые угасли из-за его ужасного поведения в отношениях. Брак актрисы продлился четыре года. Она вспоминает, как родители Александра умоляли родить им внуков. Однако ее мать советовала дочери не торопиться, так как она была достаточно молодой и только начинала свои первые шаги в профессии. 73-летняя артистка понимает теперь, что родительница чувствовала, что это брак не приведет ни к чему хорошему.

Наталья Гвоздикова не очень любит вспоминать тот период жизни. Когда она узнала, что ждет ребенка, то решила сделать аборт. Супруг и его родители были против такого решения. Однако актриса понимала, что ей нельзя рожать, так как муж-абьюзер в порыве гнева просто может сделать ее калекой. Поэтому она не стала подвергать собственную жизнь опасности и развелась с ним. Несмотря на то, что Александр страшно ревновал супругу, он сам ей изменял. Кроме этого, ученый хотел сохранить семью любой ценой и заявил Наталье Гвоздиковой, что «зарежет ее», если она решит от него уйти.

Источник: www.starhit.ru