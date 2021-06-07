 

В Кургане начали подбрасывать отраву в мусорные баки для борьбы с пенсионерами, растаскивающими мусор

07.06.2021, 17:25, Разное
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Работникам управляющих компаний Кургана выдали пакеты с продуктами, содержащими медленно действующий яд. Их помещают в мусорные контейнеры, чтобы пенсионеры не «загрязняли территорию».

Выброшенные остатки продовольствия давно стали основой рациона курганских пенсионеров. Пенсии в аграрном регионе и раньше были невелики, а с ростом цен за последний год они превратились в сущую мелочь. Просроченных продуктов, выбрасываемых магазинами, на всех не хватает, поэтому пожилые люди вынуждены раскапывать контейнеры у жилых домов, в надежде найти остатки заплесневевшего хлеба. Часто у них нет сил сложить обратно несъедобный мусор, и ветер разносит его по дворам.

В Кургане начали подбрасывать отраву в мусорные баки для борьбы с пенсионерами– Практика питания из мусорных контейнеров не может считаться приемлемой. Мы приняли решение с этим как-то бороться. Дворники не могут постоянно убирать за пенсионерами, роющимися в баках. На это просто нет средств у управляющих компаний, – заявил губернатор области Вадим Шумков.

Теперь на каждую контейнерную площадку города ежедневно выделяют две продуктовых приманки с отравой на основе варфарина – антикоагулянта, вызывающего неостановимые кровотечения. Однако решить проблему это не помогло. Узнав, что в контейнерах появилось средство, разжижающее кровь, пенсионеры, страдающие тромботическими заболеваниями, стали специально искать его, поскольку у них нет денег на лекарства от повышенного тромбообразования. Буханки хлеба с варфарином хватает на 2-3 недели лечения.

В ближайшее время курганский Роспотребнадзор соберёт совещание, чтобы выбрать более эффективное средство для борьбы с пенсионерами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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