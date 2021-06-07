 

“Я научилась этому очень поздно”. Нина Матвиенко рассказала, почему прощает обидчиков

07.06.2021, 13:18, Новости дня
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“Прощайте людей, которые вас обидели. Эта обида – не ваша проблема, а их. Плохой поступок – проблема того, кто его совершает. Защищайтесь любовью и прощением. К сожалению, я научилась этому очень поздно. Если умеете любить, сможете простить. А гнев и злость приводят к болезни. В злости человек погибает потихоньку. Поэтому я всем говорю: не сердитесь, не злитесь, прощайте, находите в жизни стимулы”, – заявила певица.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го Матвиенко была его солисткой. В 1975 году заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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