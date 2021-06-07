“Булочка”, “Сочная фигурка”, “В положении?”. Каменских, позируя в купальнике, засветила пышные формы

“Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики отреагировали на фото.

“Булочка”, – написала ermolkina_natasha.

“Сочная фигурка”, – заявил spokoiniy001.

“Настя, вы в положении?” – спросила mery_young1.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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