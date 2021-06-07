“Булочка”, “Сочная фигурка”, “В положении?”. Каменских, позируя в купальнике, засветила пышные формы
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“Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить”, – написала она.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Булочка”, – написала ermolkina_natasha.
“Сочная фигурка”, – заявил spokoiniy001.
“Настя, вы в положении?” – спросила mery_young1.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
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