 

Шрайк: Сборная России тоже хотела бы форму с контурами своей страны. Но им нельзя – их представления о собственных границах неприемлемы за пределами России

07.06.2021, 13:18, Новости дня
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Сборная России тоже хотела бы играть в форме с контурами своей страны. Но им нельзя – их представления о собственных границах неприемлемы за пределами России.

Сборная России хотела бы выступать на Олимпиаде с собственным флагом. Но им нельзя – из-за повального ширяния допингом российские спортсмены не могут использовать флаг.

Сборная России хотела бы на чемпионатах мира выступать под названием “Сборная России”. Но и это им не позволено – только под аббревиатурой “ОКР”.

Сборная России хотела бы использовать собственный лозунг. Но у России нет лозунга. Разве что – “она утонула”.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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