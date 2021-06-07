 

В Луцке авто сбило отца и двух детей на пешеходном переходе, один мальчик в тяжелом состоянии

07.06.2021, 13:18, Новости дня
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“29-летний житель района, управляя автомобилем Ford Focus, сбил трех пешеходов: отца и двух детей в возрасте девяти и пяти лет. Пострадавшие пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу”, – говорится в сообщении.

Мужчину и детей госпитализировали с телесными повреждениями, один ребенок в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по за ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Водителя авто задержали, машину поместили на арестплощадку.

ВИДЕОВидео: Поліція Волині / YouTube

В пресс-службе отметили, что с января по апрель 2021 года в Волынской области произошло 20 ДТП с участием детей. Четыре ребенка погибло, 16 были травмированы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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