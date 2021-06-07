За выходные в центрах вакцинации от COVID-19 привили более 15 тыс. украинцев – Минздрав

Вакцинацию проводили 79 мобильных бригад медиков.

Отмечается, что на выходных работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве – 5048.

Контекст:

29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. На 7 июня их запустили в 12-ти городах Украины. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным, принимают украинцев, записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”. За первые два дня в трех украинских центрах массовой вакцинации сделали почти 5 тыс. прививок от COVID-19.

Выбирать препарат в массовых центрах вакцинации нельзя, доступен тот, который есть в наличии в Украине (5 и 6 июня – CoronaVac от Sinovac Biotech).

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получило около 1,24 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) более 147 тыс. человек.

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. В 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

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