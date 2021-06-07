Скандалы: Взяткой дали по черпаку

Стали известны подробности уголовного дела об откатах в Минобороны на 350 млн, связанных с завышением в разы цен на ложки, черпаки, весы и кухни

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело в отношении бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного. Он обвиняется в получении взяток в составе организованной группы на общую сумму более чем 350 млн руб. За эти деньги, по версии следствия, военные в разы завышали цены на ложки, черпаки, весы и кухни, поставляемые компаниями предполагаемого взяткодателя Алексея Калитина; расторгали контракты с его конкурентами и даже разработали компьютерную программу, чтобы удобнее было вести теневую бухгалтерию.

Уголовное дело в отношении полковника Бережного рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд. Офицер обвиняется главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ — получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом, несмотря на то что полковник являлся самым высокопоставленным участником группировки взяточников, в обвинительном заключении ее организатором фактически называется старший офицер отдела технического обеспечения того же продуправления подполковник Алексей Гринюк.

А началось все, по версии следствия, в феврале 2014 года, когда предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин решил расширить свой бизнес за счет участия в армейских поставках. Встретившись в ресторане «Голубка» на Большой Пироговской улице со своим старым знакомым Алексеем Пожидаевым, ранее служившим в продуправлении, господин Калитин, по версии следствия, предложил ему найти людей, которые заранее будут предоставлять информацию о готовящихся закупках Минобороны. Таким человеком и оказался Гринюк, вызвавшийся скинуть на флешку за 20 млн руб. планы закупок управления на 2015 год и помочь в том, чтобы компании господина Калитина выиграли соответствующие конкурсы с максимально высокой изначальной ценой.

Пожидаев, правда, сообщил заказчику, что услуги военного будут стоить 40 млн руб., рассчитывая оставить половину суммы себе, и Калитин на это согласился, сказав, что заплатит после заключения контрактов.

Изучив данные, полученные от Гринюка, по материалам дела, Калитин передал ему через посредника флешку, на которую записал свои предложения. Подполковник, в свою очередь, поспособствовал тому, чтобы запросы по планируемым управлением закупкам получили коммерческие структуры, в том числе ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «БиМиАй Европа Рус» и «Стиллаг», подконтрольные Калитину. Они подготовили письменные ответы с завышенной ценой на отдельные позиции товаров. На основании их Гринюк сформировал заявки по этим ценам на ряд лотов, которые после проверок и экспертиз, носивших формальный характер, были направлены в департамент размещения госзаказа (ДРГЗ) Минобороны для организации тендера.

Тогда же, отмечается в обвинительном заключении, подполковник Гринюк и решил сформировать преступную группу для обслуживания структур Калитина и получения за это взяток на постоянной основе. В нее, например, вошел гражданский специалист Александр Борувков, работавший начальником отдела размещения государственного заказа ДРГЗ. Последний вызвался оказывать содействие «в признании фирм, подконтрольных Калитину, победителями на аукционах», а также отстранять от участия в тендерах конкурентов. За свои услуги Борувков запросил 40 млн руб., а Пожидаев включил во взяточную смету такую же сумму для себя. В свою очередь, Борувков привлек к делу своего заместителя, гражданского специалиста Юрия Решетникова, контролирующего проведение торгов. С ним также сошлись на 20 млн руб. Тем более что вскоре Решетников занял место Борувкова, а тот был назначен председателем аукционной комиссии.

Получив деньги, сотрудники Минобороны обеспечили победу компании «Профбизнес» Калитина в нескольких тендерах и заключение контрактов в том числе на 684 млн руб.— на поставку автомобильных кухонь, хлебопекарных прицепов и рефрижераторов.

Однако весной 2015 года, получив товары, Минобороны не спешило с их оплатой. Тогда по предложению Гринюка, считает следствие, в коррупционную схему были включены начальник продуправления Александр Бережной, имеющий право подписи решений на оплату, и его заместитель Александр Вакулин.

Полковник Бережной, выслушав предложение Пожидаева, потребовал 30 млн руб. «за условный год сотрудничества, обеспечение цикла подготовки и проведения закупок товаров по номенклатуре отдела технического обеспечения продовольственного управления, исполнение и оплату заключенных государственных контрактов». При этом Пожидаев, встречавшийся с офицерами, сообщил Калитину, что откат составит 60 млн, заранее расписав себе половину суммы. Кроме того, по просьбе полковника, 1,5 млн руб. было отправлено на карту любовницы одного из сотрудников управления, с которым он дружил.

Следует отметить, что для переговоров все участники схемы использовали конспиративные телефоны, которые они называли «фонариками», с сим-картами, оформленными на других лиц. Калитин обналичивал деньги в Санкт-Петербурге, где находился его основной бизнес, и, когда не мог приехать в Москву сам, отправлял их в столицу посреднику курьерами. Полученными взятками участники организованной группы распоряжались, как сказано в деле, по своему усмотрению. В частности, подполковник Гринюк за 2,4 млн руб. купил Mercedes. Всего в первый период сотрудничества — с февраля 2014 по ноябрь 2015 года — военным, установило следствие, передали взятки в размере 182 млн руб., из которых 92 млн досталось посреднику.

В том же 2015 году полковник Бережной через посредника Пожидаева сообщил Калитину о подготовке закупочных контрактов на следующий год, запросив за свои услуги еще 50 млн руб.

В свою очередь, Гринюк придумал новую схему для Калитина, по которой его компании должны были указывать на торгах минимально возможные цены, а выигрывать за счет объемов закупок. Тогда же Гринюк разработал программу для расчета цен и прибыли по контрактам, в том числе и теневым, установил ее на ноутбук Acer, который передал Пожидаеву для организации переписки и взаимодействия с взяткодателем.

Между тем очередные взятки военным, установило ГВСУ СКР, обеспечили компаниям господина Калитина заключение в 2015–2016 годах контрактов более чем на 1,4 млрд руб., в которых стоимость отдельных товаров в сравнении с рыночной ценой была завышена не менее чем на 275 млн 709 тыс. руб. Например, усилиями Гринюка нож для чистки овощей подорожал на 770 руб., а машина для очистки картошки — аж на 31 тыс. руб.

Затем председателем аукционной комиссии стал Решетников, которому «откатили» 15 млн руб., обеспечивавший победы компаний Калитина.

Сам бизнесмен «в соответствии с общим преступным замыслом» значительно снижал предложения цены контрактов вплоть до 62%, что «делало невозможным дальнейшее участие в торгах добросовестных поставщиков». Однако затем Гринюк подписывал у тоже получавшего взятки полковника Бережного письма о необходимости дополнительных закупок товаров у компаний Калитина, и тот их согласовывал. За счет, например, увеличения количества поставляемых оборудований для мытья котелков и рефрижераторов цена одного из контрактов была увеличена с 455 млн до 473 млн руб. А за счет игр с ценами на яйцерезки, рыбочистки, венчики, а также чумички (поварская ложка с длинной ручкой) первого и второго типа коммерсанты получили 10 млн сверх контракта.

Интересно, что как минимум один контракт с компанией Калитина был расторгнут. У учредителя ООО «ТД «Спецтехмаш»» произошел конфликт с его номинальным директором, который отказался делиться деньгами, поступавшими из Минобороны. После обращения предпринимателя и выплаты 500 тыс. Гринюку контракт был перезаключен с другой компанией.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, выполняя просьбу Калитина, военные решили бороться с одним из его конкурентов — ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России, заключившим крупный контракт на поставку пищевых котлов для Минобороны. Сам ФГУП их не производил — изделия приобретались у «Чувашторгтехники». Конкурентам удалось расторгнуть этот контракт, но ФГУП все равно выполнил свои договорные обязательства перед военными, закупив продукцию у других производителей. Тогда был организован отказ от уже поставленных котлов в воинских частях как якобы не соответствующих заявленным требованиям. В результате в конфликт вмешалось руководство тыла вооруженных сил. Контракт с ФГУПом расторгли, заключив новый с ООО «ТД «Стиллаг»» Калитина с увеличением начального объема поставки на 10%.

Всего за эту и другие поставки, а также за общее покровительство в 2016 году Калитин, по подсчетам следствия, передал Пожидаеву для военных 220 млн 713 тыс. руб., из которых определенный процент он оставил себе.

Из них большую часть получили Бережной, Борувков и Решетников, а Вакулину досталось всего 15%. Однако отметим, что по представлению полковника Бережного его подчиненный Вакулин в декабре 2016 года был удостоен благодарности президента России (входит в число госнаград) «за грамотную организацию конкурсов среди производителей по закупке продовольствия, материалов и техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации».

За пару месяцев до этого между военными и коммерсантами начались переговоры о сотрудничестве в 2017 году. Для сотрудников Минобороны Пожидаев на этот раз запросил у Калитина 248 млн руб., претендуя на 100 млн из них.

За это, по подсчетам следствия, стоимость контрактов по отдельным позициям была завышена на 327 млн 632 тыс. руб. Среди прочего военные подняли цены на ложки (в зависимости от типов на 33 и 52 руб.), черпаки (на 300 и 1 тыс. руб.) и половники на 615 руб. Однако на этот раз всю сумму взяток военные через посредника не получили, так как Калитина и Пожидаева задержали сотрудники ФСБ. В дальнейшем, решив сотрудничать с военным следствием, они дали показания на своих коммерческих партнеров в Минобороны, которые были арестованы.

Тем не менее, сэкономив на взятках, компании господина Калитина все равно получили оговоренные суммы за поставку товаров военному ведомству.

Всего, по версии следствия, в период с февраля 2014 по 19 апреля 2017 года военные получили от Алексея Калитина 368 713 800 руб. в качестве взяток, из которых они не успели потратить порядка 133 млн. При этом Пожидаеву за посредничество в даче взяток досталось еще 167 млн руб.

Первый приговор по этому делу был вынесен в марте 2021 года — Борувков, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, получил в особом порядке шесть с половиной лет строгого режима, а также штраф в размере 368 млн руб. Кроме того, судом был удовлетворен иск о взыскании с осужденного ущерба в размере 650 млн руб., нанесенного военному ведомству.

У полковника Бережного, дело которого, очевидно, также рассмотрят в особом порядке, по иску прокуратуры весной этого года конфисковали элитную квартиру с машино-местом на юго-западе столицы, в которой только сантехника и занавески стоили 5 млн руб., а также BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов