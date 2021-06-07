Мнение: Затонувший сегодня быстроходный транспорт снабжения “Харк” НЕ БЫЛ крупнейшим кораблем ВМС Ирана!
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Источник: Достало
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Источник: Достало
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