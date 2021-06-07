 

Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным

07.06.2021, 13:00, Разное
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Исполнительный офис американского президента передумал организовывать его встречу с украинским коллегой. По информации источника, причиной тому стала смена руководства в акционерной компании “Нафтогаз Украины”. Администрация Джо Байдена расценила этот шаг как отказ Киева от борьбы с коррупцией.

Владимир Зеленский ранее заявил о своем намерении встретиться с главой США перед российско-американским саммитом в швейцарской Женеве. Президент планировал поговорить о строительстве газопровода “Северного поток – 2” и обсудить ряд других волнующих Украину проблем.

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен накануне раскрыл темы предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Путина. По его словам, главы стран обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Также ожидается, что они поговорят об укреплении международной безопасности.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры пройдут как в формате один на один, так и с участием членов делегаций и помощников. Будет ли сделано официальное заявление по итогам беседы, не уточняется.

Отношения Москвы и Вашингтона находятся на “низком уровне”. Владимир Путин недавно обвинил США в попытках сдержать развитие России. Подробно об этом Вы можете прочитать здесь.



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