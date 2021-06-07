ЦИК создал рабочую группу по обучению членов избиркомов перед выборами в Госдуму

Центризбирком РФ создал рабочую группу по организации обучения членов избирательных комиссий в преддверии выборов депутатов Госдумы, ее возглавила член комиссии Людмила Маркина, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе обучающего мероприятия по организации деятельности окружных избиркомов.

«В ЦИК РФ создана рабочая группа по организации обучения членов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы под руководством члена Центризбиркома Людмилы Маркиной», – передает ее слова ТАСС.

Как отметила глава ЦИК, профессионализм членов комиссий является залогом легитимности самих выборов. «Только уверенный в своих знаниях член комиссии сможет обеспечить соблюдение всех требований законодательства, а также противостоять и дать грамотный отпор любым провокациям. Поэтому мы будем требовать от членов комиссии четкого и однозначного понимания всех избирательных процедур. Каждый обучающийся пройдет тестирование и получит сертификат соответствия», – сказала глава ЦИК.

По ее словам, после обучения окружных избирательных комиссий в середине июля состоится обучение территориальных избирательных комиссий, а в конце июля они пройдут тестирование. В августе пройдет обучение участковых избирательных комиссий, уточнила Памфилова.

«Хочу подчеркнуть, что обучение комиссий не ограничивается непосредственно лекциями и семинарами. Мы готовим большой пакет типовых учебно-методических материалов по различным аспектам избирательного процесса. Учитывая современные тенденции, особое внимание уделяется разработке электронных средств обучения и контроля знаний. Для удобства пользования материалами размещать их будем по-прежнему на удобных и ставших для многих привычными ресурсах –Telegram-канале «Электорий», YouTube-канале «Просто о выборах», – сообщила глава Центризбиркома.

В свою очередь Маркина подчеркнула, что созданная рабочая группа «сформирует программу и обучающие курсы для избирательных комиссий разных уровней, выработает единые, унифицированные и, самое главное, эффективные, востребованные подходы к обучению избирательных комиссий».

«В течение ближайших двух дней нашими слушателями станет руководство окружных избирательных комиссий. Именно с ними связан ключевой этап избирательной кампании выдвижение и регистрация кандидатов», – сказала она, добавив, что все обучающие материалы будут размещаться на информационно-обучающих ресурсах Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.