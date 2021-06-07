Умер советский и российский режиссер Валерий Лонской

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07.06.2021, 12:52, Новости дня
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В Москве на 81-м году жизни скончался советский и российский режиссер Валерий Лонской, сообщил кинокритик Андрей Плахов.

Режиссер скончался из-за коронавирусной инфекции, он был на лечении в больнице в Коммунарке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Плахова.

Лонской ­– уроженец Хабаровска, в 1970 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. Он снял такие ленты, как «Белый ворон», «Барханов и телохранитель», «В лазоревой степи», «Свой крест», также режиссер снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш».

Лонской занимал пост председателя Союза кинематографистов Москвы и руководил режиссерской мастерской ВГИКа.



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