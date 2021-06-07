Кремль оценил эффективность антироссийских санкций США

Свыше 90 санкций было принято США в отношении РФ за всю историю, однако санкции – это не тот инструмент, который работает с Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Санкции уже принимаются не с целью чего-то конкретного, не чтобы достичь чего-то, потому что санкции не помогают чего-то достичь, это не тот инструмент, который работает с Россией. С Россией работает только один инструмент – это основанный на взаимном уважении диалог», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться.