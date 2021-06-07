 

Начало производства Skoda Kushaq; будет запущен в Индии в этом месяце

07.06.2021, 12:42, Разное
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— Skoda Kushaq будет запущен в Индии в этом месяце.

— Начало поставок с июля 2021 г.

Skoda India готова выпустить не одну, а две модели в Индии в этом месяце. Octavia нового поколения будет представлена ​​10 июня, а долгожданный внедорожник Kushaq появится в ближайшие недели. Автопроизводитель приступил к производству, и первая единица детского внедорожника сошла с производства на заводе бренда в Пуне.

Построенный на платформе MQB A0 IN для Индии, во внешнем виде Kushaq преобладает передняя решетка радиатора в форме бабочки с вертикальными планками, по бокам которых расположены светодиодные фары и встроенные светодиодные ДХО. 17-дюймовые легкосплавные диски, окруженные толстой пластиковой облицовкой, вместе с рейлингами на крыше делают внедорожник еще более привлекательным. Раздельные светодиодные задние фонари, спойлер на крыше и новая надпись Skoda на багажнике завершают дизайн Kushaq.

Внутри Kushaq оснащен 10-дюймовой информационно-развлекательной системой с плавающим сенсорным экраном с возможностью подключения смартфона, двухспицевым рулевым колесом, беспроводной зарядкой, задними вентиляционными отверстиями переменного тока, люком с электроприводом и портами зарядки USB Type-C для задних пассажиров. Чтобы узнать больше об интерьере и особенностях Kushaq, щелкните здесь.

Kushaq будет предлагать только бензин. Проверенный 1,0-литровый двигатель TSI будет иметь выходную мощность 109 л.с. и 175 Нм крутящего момента в сочетании с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Второй двигатель — 1,5-литровый двигатель TSI, который настроен на развитие 148 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Этот двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и семиступенчатой ​​коробкой передач DSG. Вы можете узнать больше о трансмиссии Kushaq здесь.

Зак Холлис, бренд-директор ŠKODA AUTO India, сказал: «С началом производства полностью нового KUSHAQ мы открываем новую главу в истории успеха ŠKODA AUTO в Индии. Предпочтение Индии внедорожникам с годами неуклонно растет. KUSHAQ предложит непревзойденные впечатления от вождения и объединит все атрибуты, которые имеют значение для покупателя внедорожника. Команда готовится к запуску в конце этого месяца. Мы уже значительно расширили охват нашей сети и внедрили несколько передовых методов, обеспечивающих удовлетворение потребностей клиентов. С KUSHAQ мы с нетерпением ждем возможности приветствовать больше клиентов в семье ŠKODA ».

Источник: Кolibri.Рress



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