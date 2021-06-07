Хелена Бонэм Картер, Джоди Комер, Эйми Лу Вуд и другие на премии BAFTA-2021

Вечером 6 июня в телевизионном центре BBC, который находится в западной части Лондона, Британская академия кино и телевизионных искусств вручила премию BAFTA-2021 лучшим телевизионным проектам, сериалам и шоу. Сенсацией церемонии стал триумф Михаэлы Коэл – автора и исполнительницы главной роли мини-сериала “Я могу тебя уничтожить” (I May Destroy You). Драма рассказывает историю молодой писательницы, которая пытается вернуться к нормальной жизни после пережитого сексуального насилия. Это почти личный проект Михаэлы, в котором она выступила одновременно сценаристом, продюсером, режиссером и актрисой. Причем эта история автобиографическая – подобное она пережила в реальной жизни. В сумме Коэл унесла с церемонии три бронзовые маски: в номинациях “Лучший фильм”, “Лучший сценарий” и “Лучшая актриса”.

За роль в сериале “Половое воспитание” (Sex Education) премию получила Эйми Лу Вуд как лучшая комедийная актриса, а Джоди Комер, сыгравшая роль Вилланель в популярном сериале “Убивая Еву”, на этот раз осталась без награды (однако в 2019 году премию BAFTA ей удалось получить). Лучшим актером признали Пола Мескала за роль в сериале “Нормальные люди” (Normal People, 2020).

В номинации “Лучший международный проект” победила документальная лента “Добро пожаловать в Чечню” (Welcome to Chechnya) американского режиссера Дэвида Фрэнса. Фильм вышел на канале HBO в прошлом году и рассказывает о ситуации с правами ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике.

Хелена Бонэм Картер в Dolce & Gabbana Эйми Лу Вуд в Miu Miu Никола Кохлан в Valentino Голда Рошевель в Simone Rocha

Полный список победителей BAFTA-2021:

Лучший драматический сериал — “Спаси меня”

Лучший мини-сериал — “Я могу тебя уничтожить”

Лучший комедийный сериал — “Внутри девятого номера”

Лучший режиссер — Михаэла Коэл (“Я могу уничтожить тебя”)

Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл (“Я могу уничтожить тебя”)

Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)

Международный проект — “Добро пожаловать в Чечню”

Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл (“Я могу уничтожить тебя”)

Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескал (“Нормальные люди”)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд (“Половое воспитание”)

Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер (“Эта страна”)

Лучшая актриса второго плана — Рэки Айола (“Энтони”)

Лучший актер второго плана — Малачи Кирби (“Голос перемен”)

Лучший телефильм — Sitting In Limbo

Напомним, что основная премия BAFTA, в рамках которой чествовали деятелей киноиндустрии, состоялась в апреле и из-за коронавирусных ограничений прошла гибридно, в два этапа: 10 апреля “Бронзовые маски” удаленно вручили лауреатам восьми категориям: “Лучшая работа художника-постановщика”, “Лучший дизайн костюмов”, “Лучший звук”, “Лучшие музыкальные эффекты” и другие второстепенные номинации. А 11 апреля гости и номинанты собрались под крышей Альберт-холла, чтобы услышать имена победителей в основных категориях.

Михаэла Коэл в Maximilian Пол Мескал Рэки Айола Вилли Бейли