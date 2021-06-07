Заразность индийского варианта коронавируса на 40% выше, чем британского



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О том, что дельта-вариант передается на 40% проще, чем альфа-вариант SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в воскресенье 6 июня. Эти данные он получил от консультативной научной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Хэнкок добавил, что люди, которые привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, должны быть одинаково защищены от обоих вариантов. Типы вакцины министр не уточнял.

«Наиболее точная научная рекомендация, которая у меня есть на этот момент, указывает, что после получения одной дозы вакцины, защита против дельта-варианта недостаточна, но после двух доз защита нормальная», – сообщил министр.

В настоящее время дельта-вариант доминирует в Великобритании, согласно данным Минздрава страны. Ранее, в январе 2021 года альфа-вариант, который был впервые обнаружен в графстве Кент, стал причиной локдауна в Великобритании.

Количество зараженных дельта-вариантом коронавируса в россии точно неизвестно. 20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о 10 инфицированных.