 

Регина Тодоренко после операции Топалова целует его как в последний раз

07.06.2021, 12:22, Разное
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Ведущая Регина Тодоренко пояснила журналистам, что после операции стала целовать Влада Топалова, будто видится с ним в последний раз. В мае артист перенес серьезное хирургическое вмешательство.
Топалов не стал озвучивать свой диагноз, однако процесс восстановления дался ему нелегко. Регина Тодоренко заявила, что последние события изменили ее отношения с мужем. Ведущая очень переживала за своего возлюбленного.

Сначала Тодоренко довольно не очень серьезно к данному вопросу, поскольку не понимала, что проблема является сложной. Потом врач пояснил ей, что хирургическое вмешательство продлилось не два часа, а целых девять. Тогда ведущей стало очень страшно за жизнь Влада Топалова. Когда ей позвонили и сказали, что исполнитель пришел в себя, она заплакала.

Сейчас знаменитость чувствует себя нормально. Артист уже восстановился после операции и полноценно вернулся к рабочему процессу.

Источник: www.starhit.ru



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