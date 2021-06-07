Realme X9 Pro оснастят 6,55-дюймовым OLED-экраном, Snapdragon 870 и сдвоенной батареей

В Сети появились сведения о грядущем выходе очередного смартфона от китайского бренда Realme. X9 Pro оборудован процессором Snapdragon 870, 6,55-дюймовый OLED-экраном с 120 Гц, а также сдвоенной батареей.

Техноблогеры сообщают о грядущем выходе нового флагманского смартфона от китайского бренда Realme. X9 Pro уже получил одобрение регионального регуляторного ведомства TENAA. На страницах его официального сайта данная модель фигурирует под кодовым номером RMX3366. Базой устройства станут однокристальные платформы производства Qualcomm, это будут Snapdragon 778G и Snapdragon 870. Об объеме оперативной памяти и вместительности флэш-накопителя пока не сообщается.

Кроме того, флагман оснастят 6,55-дюймовым OLED-дисплеем, частота обновления изображения на котором достигает 120 Герц. Экранная панель Realme X9 Pro изогнута на боковинах и имеет разрешение Full HD+. В левом верхнем углу заметно небольшое круглое отверстие для фронтального объектива. Блок основной камеры с как минимум тремя фото-видео-датчиками размещен в прямоугольном вертикально ориентированном модуле на тыльной крышке.

Также от нового девайса Realme можно ожидать высокой автономности благодаря установленному сдвоенному аккумулятор, общая мощность которого составляет 4,4 тысячи мА•ч. Как утверждают инсайдеры, X9 Pro удобен в использовании за счёт его габаритов. Так, толщина аппарата равна всего 8 миллиметрам при длине и ширине соответственно 159,9 и 72,5. «С коробки» здесь установлена операционная система Android одиннадцатого поколения. Стоимость флагманского гаджета обещают на уровне 312 и 390 долларов. Кроме того, блогер Digital Chat Station предполагает позже выход ещё одной модификации модели, Realme X9 Master Edition.

Источник: www.ixbt.com