 

Realme X9 Pro оснастят 6,55-дюймовым OLED-экраном, Snapdragon 870 и сдвоенной батареей

07.06.2021, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появились сведения о грядущем выходе очередного смартфона от китайского бренда Realme. X9 Pro оборудован процессором Snapdragon 870, 6,55-дюймовый OLED-экраном с 120 Гц, а также сдвоенной батареей.
Техноблогеры сообщают о грядущем выходе нового флагманского смартфона от китайского бренда Realme. X9 Pro уже получил одобрение регионального регуляторного ведомства TENAA. На страницах его официального сайта данная модель фигурирует под кодовым номером RMX3366. Базой устройства станут однокристальные платформы производства Qualcomm, это будут Snapdragon 778G и Snapdragon 870. Об объеме оперативной памяти и вместительности флэш-накопителя пока не сообщается.

Кроме того, флагман оснастят 6,55-дюймовым OLED-дисплеем, частота обновления изображения на котором достигает 120 Герц. Экранная панель Realme X9 Pro изогнута на боковинах и имеет разрешение Full HD+. В левом верхнем углу заметно небольшое круглое отверстие для фронтального объектива. Блок основной камеры с как минимум тремя фото-видео-датчиками размещен в прямоугольном вертикально ориентированном модуле на тыльной крышке.

Также от нового девайса Realme можно ожидать высокой автономности благодаря установленному сдвоенному аккумулятор, общая мощность которого составляет 4,4 тысячи мА•ч. Как утверждают инсайдеры, X9 Pro удобен в использовании за счёт его габаритов. Так, толщина аппарата равна всего 8 миллиметрам при длине и ширине соответственно 159,9 и 72,5. «С коробки» здесь установлена операционная система Android одиннадцатого поколения. Стоимость флагманского гаджета обещают на уровне 312 и 390 долларов. Кроме того, блогер Digital Chat Station предполагает позже выход ещё одной модификации модели, Realme X9 Master Edition.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Агата Муцениеце и другие на открытии бутика Bvlgari

09.12 / Обнаружен новый супервулкан, который может быть гораздо опасней Йеллоустона

05.03 / Учёные: На опасное воспаление в печени могут указывать 3 кожных симптома

26.05 / Axle привлекает $ 10 млн Series A для продвижения своих услуг по финансированию грузовых перевозок

13.01 / Диетологи объяснили, чем полезна ряженка для организма

06.11 / Виталия Кличко переизбрали мэром Киева

11.07 / ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

18.09 / Скандалы: Винная комната на 3000 бутылок

22.04 / Мнение: Как журналисты портят российскую науку

12.02 / Мнение: 6-я годовщина “Минска-2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика