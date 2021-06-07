“При всем ее уме почему-то кажется дурой”. Собчак “послала” мужа перед камерой

Ролик был снят в салоне автомобиля во время поездки пары на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Собчак заявила, что Богомолову повезло найти такого эстета, как она, поскольку не каждая оценит его специфический юмор “на любителя”. Шутки супруга Собчак сравнила с лягушачьими лапками, которые нравятся далеко не всем.

В финале она показала мужу средний палец – ругательный грубый жест, означающий “отстань”, “иди куда подальше”.

“Строгая женщина, строгая…” – написал Богомолов.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Подписчики прокомментировали пост.

“При всем ее уме и сообразительности почему-то кажется дурой”, – заявила valentina.dremova.

“Давай, сильнее его нагибай!” – призвала marinaustinova964.

“Высокие отношения”, – написала lora.59.

Контекст:

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

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