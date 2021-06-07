 

Зеленский подписал закон об ограничении использования в Украине пластиковых пакетов

07.06.2021, 12:20, Новости дня
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“Сегодня я подписал закон о пластиковых пакетиках. Они будут запрещены через девять месяцев – как рождение ребенка. Видите, какая ассоциация. Может, все-таки новое будет отношение в принципе к окружающей среде, к своей украинской земле”, – сказал он.

На сайте Верховной Раде о подписании закона президентом пока информации нет.

Контекст:

Законопроект “Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине” принят народными депутатами 1 июня. На подпись президенту передан 4 июня.

Документ предусматривает введение запрета на распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Закон не касается биоразлагаемых пакетов из пластика. За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1,7 тыс. до 34 тыс. грн.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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