Кулеба едет в Германию поговорить об интеграции Украины в НАТО и “Северном потоке – 2”

Отмечается, что Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также двусторонние встречи с руководством Бундестага, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнеса.

“Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, дальнейшая интеграция Украины в Европейский союз и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы”, – говорится в сообщении.

Говоря о достройке “Северного потока – 2” (на чем настаивает ФРГ) Кулеба отмечал в интервью “Радио НВ” 20 мая, что если газопровод будет реализован – это будет поражение американской дипломатии.

“Очень не хочется видеть, что отношения с Германией [для Вашингтона] более важны, чем отношения с другими, более преданными друзьями и партнерами США в Центральной Европе, – подчеркнул Кулеба. – Нельзя укреплять отношения с одним другом за счет отношений с другими друзьями”.

В конце мая Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что на саммит НАТО 14 июня не пригласили Украину.

Контекст:

Газопровод, который строят по дну Балтийского моря должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Украина потребовала участия в переговорах в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Германией по “Северному потоку – 2”. Посол страны в Берлине Андрей Мельник написал в Twitter, что 1 июня украинская сторона высказала соответствующую просьбу правительству ФРГ.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

3 мая президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на саммите Альянса в июне 2021 года будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в НАТО.

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