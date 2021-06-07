 

Times – «крупнейшее мошенничество в истории демократий» — Нетаньяху устроил разнос оппозиции в стиле Трампа

07.06.2021, 12:10, Новости дня
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На съезде своей партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху раскритиковал новое правительство, которое готовится прийти ему на смену. По словам израильского премьер-министра, оппозиция собирается прийти к власти в результате «крупнейшей фальсификации на выборах в истории государства или даже в истории демократий», пишет The Times.


Reuters

На заседании партии «Ликуд» в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху выступил «с тирадой в стиле Дональда Трампа». Премьер-министр Израиля заявил, что правительство, которое должно его сменить, собирается прийти к власти в результате «крупнейшей фальсификации на выборах», пишет The Times.

Нетаньяху имел в виду коалицию, которая, как ожидается, будет приведена к присяге в течение недели. Её возглавляет бывший помощник действующего премьера Нафтали Беннетт, который рассчитывает на незначительное большинство членов парламента от правых, центристских, левых и арабских партий, поясняет издание.

По словам Нетаньяху, его партия «Ликуд» выступит решительно против этого «опасного правительства мошенничества и капитуляции». «И если оно всё же будет сформировано, то мы его очень скоро свергнем»,  пообещал премьер.

Накануне глава израильской службы безопасности (Шин-бет) Надав Аргаман выступил с редким публичным предупреждением. Он призвал избегать «агрессивных и подстрекательских высказываний, в первую очередь, тех, что делаются в социальных сетях … и даже могут закончиться убийством».

Аргаман не уточнил, о чём именно шла речь, но смысл его слов был ясен. Особенно с учётом того, что его организация усилила охрану Беннетта и ряда членов его партии, которые подверглись интенсивному давлению, в том числе угрозам расправы, со стороны сторонников Нетаньяху, обращает внимание The Times.

В своём выступлении перед однопартийцами Нетаньяху осудил подстрекательство и насилие «с любой стороны». Но при этом премьер обвинил СМИ в том, что они хранят молчание, когда раздаются «ужасные призывы убить» его самого, жену и других членов семьи.

Нетаньяху добавил, что «свобода слова не является подстрекательством». «Мы должны понимать, что здесь происходит. Мы являемся свидетелями величайшей фальсификации на выборах в истории государства, я думаю, величайшей в истории демократий. Вот почему люди совершенно справедливо чувствуют себя обманутыми и реагируют на это. Их нельзя заставить замолчать»,  подчеркнул он.

Пока неясно, когда в Кнессете состоится вотум доверия новому правительству. Исполняющий обязанности спикера, который является сторонником Нетаньяху, не внёс голосование в повестку дня на предстоящую неделю. По закону, он должен сделать это к следующему понедельнику, но, согласно парламентской традиции, голосование назначается, как только кандидат объявит, что может сформировать правительство, отмечает издание.

По словам The Times, «Ликуд» пытается выиграть больше времени, чтобы надавить на колеблющихся членов коалиции, а Нетаньяху призывает правых «голосовать по совести против левого правительства». «Время заканчивается, но ещё не слишком поздно»,  заявил он. 



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