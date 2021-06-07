 

Володин: Вакцинация от COVID-19 не будет обязательной

07.06.2021, 12:02, Разное
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Депутаты 8 июня рассмотрят законопроект о включении вакцинации от коронавируса в календарь профилактических прививок. Граждане волнуется, что процедура станет обязательной, отметил спикер.

Володин заверил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной. “Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него. Он совершенно о другом», — написал Володин.

Желающие вакцинироваться смогут сделать это бесплатно за счет бюджета, напомнил председатель ГД. “Тот, кто не хочет, — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право решать это самостоятельно», — подчеркнул спикер.

Володин отметил, что в России удалось снизить заболеваемость, но впереди сезон летних отпусков, и ситуация в других странах менее благополучная. Он призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности.

Ранее Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от COVID-19. Предпринимателям стоит занять более активную и ответственную позицию, считает он. Избежать новых волн коронавируса можно только при массовой вакцинации и формировании коллективного иммунитета, подчеркнул спикер.



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