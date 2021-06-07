За что обидели соседа? – Личное мнение

Вот живёшь и думаешь — кругом цивилизация, нет мошенников. А если и столкнёшься, легко их накажешь — ну, полиция и суды ведь бдят.

Сосед по стройке заказал себе, собственно, стройку. Продвинутый парень — на Ютубике нашёл специалистов себе.



Фото: Соцсети

В итоге, ему очень быстро залили плиту. Всё, больше года дело никуда не движется.

Хотя в договоре были прописаны сроки, ответственность и так далее, застройщику было откровенно пофиг — деньги-то уже взяли.

Сосед сначала пытался увещевать их. Они ему говорили: да-да, но ничего не делали. У мужика зависло 10 лямов, взятых в кредит, спустя полгода он пошёл всё-таки в суд, но получил встречный иск, в котором его самого обвиняли, что он всё испортил, и сам виноват.

Доказать очевидное человек не смог. Это самое трудное — доказывать очевидное, потому что никто даже не думает, что это нужно доказывать. Застройщик же подготовился и доказал, что ему все мешали — электрику проводили на соседнем участке, не было водопровода и так далее.

В итоге, сосед получил отказ в возмещении иска. 10 лимонов коту под хвост. И мало того, встречный иск от застройщика пока не рассмотрен — по нему с соседа требует неустойку.

Промежуточный итог таков:

1) Дома нет.

2) Деньги на дом взяты в кредит, проценты капают.

3) Денег нет — все отдал.

4) Грозит встречный иск, застройщик требует ещё 2 миллиона за вынужденный простой.

Вот такая вот цивилизация нас окружает. А вы думали, хорошим и честным людям ничего не грозит сейчас? Вот и я так думала — ошиблась.

Как вам такое: взять кредит, мечтать о своём доме, а в итоге, отдав все деньги, оказаться ещё и в долговой яме?

Перед тем, как решать, что делать, нужно понять, кто виноват.

Виноват сам мужик, решивший, что суд просто так встанет на его сторону. Не подготовился, не нанял специалистов, не провёл экспертизу — в общем, ничего не сделал, чтобы убедить суд в своей правоте.

А судья на основании чего должен принимать решение? Голословных утверждений, что ли? Так не бывает и быть не может.

Мои хорошие друзья из ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ привели такой пример из жизни, почитайте:

«Одна компания в ходе ревизии обнаружила невыполнение ряда работ своим субподрядчиком. При этом, им уже было переведено 11 миллионов рублей авансом.

Вполне логично решив вернуть деньги назад, раз ничего не сделано, компания получила отказ. Субподрядчик предоставил уже подписанные акты передачи работ и не стал возвращать деньги.

Специалисты «ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ» организовали проведение судебно-технической экспертизы и полную проверку качества работы.

Собрали пакет доказательств, говорящих о недобросовестной работе субподрядчика, плюс выявили ряд выделенных клиентом субподрядчику инструментов и ресурсов на 2 миллиона рублей, которые субподрядчик не использовал в работе. Все эти доказательства были представлены в суде.

Итог: Благодаря организованной экспертизе, по решению суда субподрядчик выплатил нашему клиенту не запрашиваемые изначально 11, а 13 миллионов рублей».

По-моему, вот так — справедливо. Не захотели честно ответить за свои косяки? Получили. Точнее, потеряли больше.

Не говорю, что все обиженные — всегда святые. Часто бывает и наоборот — на тебя наехали зазря, корчат обиженных, пытаясь содрать денег.

Вот ещё один пример из практики ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ — всё закончилось хорошо, но если бы профессионалы не сделали дотошно свою работу, строительная компания бы продула просто так и, скорее всего, обанкротилась бы:

«Работа со встречными исками всегда сложна.

Строительная компания, наняла субподрядчика для проведения работ и заплатила 70 миллионов рублей авансом. Клиент оценил работу как некачественную и выполненную не в полном объёме, и потребовал вернуть аванс полностью.

В ответ на это субподрядчик сперва выдвинул встречный иск на 50 миллионов рублей, настаивая, что работу он выполнил, а затем и иск на 300 миллионов на возмещение убытков, которые компания, якобы, понесла от разрыва договора со строительной компанией.

Следующим был иск на нового субподрядчика компании о фальсификации и приписывании себе якобы сделанных им работ. Иными словами, старый субподрядчик решил присвоить себе то, что сделал нанятый после него.

Специалисты ООО «ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ» организовали проведение судебно-технической экспертизы, в ходе которой выяснилось, что старый субподрядчик присвоил себе выполненную новой компанией работу. Также были выявлены многочисленные технические нарушения со стороны старого субподрядчика, работа действительно оказалась некачественной и это было доказано. При этом он не являлся стороной нового договора клиента с другой организацией и не имеет возможности подать исковое заявление.

Итог: Суд вынес решение в пользу строительной компании, чьи интересы представляла ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ, так как в результате проведенной работы юридической компании у субподрядчика не осталось оснований для утверждения о нарушении его прав».

Строительная компания, будучи правой, могла бы влететь на такие деньги по встречным искам, что страшно представить.

К чему это я? Конечно, нужно жить по совести. Быть честными и так далее. Однако не менее важно уметь защитить свою правду. И в этом должны всегда помогать лучшие в своём деле.

Ну, например, такие, как специалисты юридической компании ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ — вот уж кто грамотно и скрупулёзно во всём разберётся. Найдёт и докажет в суде правду и защитит ваши права.

Сооснователь компании Валерия Воронова — даёт мне уверенность, что в случае чего, я всех ребят на своей стройке построю по росту и никто меня не обманет.

Да и не только на стройке — ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ занимается арбитражными спорами, помогает провести банкротство физических и юридически лиц, решает налоговые, административные, патентные споры. В общем, весь спектр юридической помощи бизнесу.

За девять лет, что работает юридическая компания, тысячи клиентов доверили им вести более трёх тысяч процессов по защите их финансов, имущества и репутации на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

И не прогадали. О ЛЭДЖИ КОНСАЛТИНГ узнали и вы — в обиду теперь вы себя не дадите точно.

Ну, и совершенно логично, что зная, куда обратиться, вы совершенно иначе сможете вести себя с теми, кто пытается вас надурить. Как если бы у той обезьяны из фильма рядом лежала бы большая дубина — вряд ли бы к ней кто-то полез.

Боитесь, что вас могут обидеть?

—