 

«Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго

07.06.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Республике Конго, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Конго», – передает ТАСС сообщение РФПИ.

Напомним, в пятницу Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Медучреждения обеспечены ПЦР-тестами на первый квартал 2021 года – Ляшко

10.08 / Военный вертолет Ка-52М совершил первый полет

30.09 / До конца столетия вымрут более 500 видов животных

29.09 / Названы сроки создания первого образца новейшего морского вертолета «Минога»

01.10 / Оперштаб доложил о ситуации с коронавирусом в Калмыкии

07.08 / Бывший саудовский разведчик обвинил наследного принца в попытке его убить

02.03 / «Искандеры» прибыли в Московскую область для участия в параде Победы

18.09 / Байден: Россия «заплатит» за вмешательство в выборы

24.12 / Пандемия COVID-19. В Перу число инфицирований превысило 1 млн

01.03 / TVE – ситуация в Мьянме заставляет опасаться повторения «кровавой бани» конца 1980-х

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика