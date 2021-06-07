«Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Республике Конго, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Конго», – передает ТАСС сообщение РФПИ.

Напомним, в пятницу Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт».