«Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго
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Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Республике Конго, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.
«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Конго», – передает ТАСС сообщение РФПИ.
Напомним, в пятницу Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт».
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