Зеленский пообещал избавить Украину от олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за его президентский срок страна избавится олигархов, сообщил телеканал «Украина-24».

«За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это», – передает его слова ТАСС.

Зеленский также отметил свое заявление о поведении всеукраинского референдума о статусе олигархов 4 июня, после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. «Если я буду видеть влияние на парламент с целью изменить, отстрочить принятие предложенного мной закона [об олигархах], мне будет нужна поддержка граждан. Именно тогда я вынесу этот вопрос на референдум», – сообщил он. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает эту тему «вопросом референдума».

«Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был фундаментальным для людей. Мы можем пройти через парламент, и все депутаты должны поддержать этот закон», – передает слова украинского президента РИА «Новости».

Ранее Зеленский внес в Раду «Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Такой статус приобретут представители крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников.

Министр юстиции страны Денис Малюська заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Украины Петр Порошенко подпадают под критерии, по которым могут быть включены в реестр олигархов после утверждения законопроекта о деолигархизации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Зеленский объявил поход на олигархов.