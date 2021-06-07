 

В посольство США в Москве пробрался неизвестный

07.06.2021, 11:54, Новости дня
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На территорию посольства Соединенных Штатов в Москве в воскресенье проник неизвестный, сообщила американская дипмиссия.

«Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства, он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

С какой целью он проникал на территорию посольства, не сообщается.



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