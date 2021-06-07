Мнение: Точка кипения

В Новосибирске снова трагедия… После гибели Векила Абудллаева, которому в голову выстрелил старший лейтенант ДПС, в том же Новосибирске водитель автомобиля «BMW» насмерть сбил 12-летнего мальчика. Очевидцы утверждают, что машина неслась на красный свет светофора, а подросток в это время пересекал дорогу на велосипеде по «зебре».

За рулем BMW X6 находился 41-летний Ясин Элдар Оглы Гасанов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК (Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека). Сейчас он задержан на 48 часов, мера пресечения ему пока не избрана (отсюда).

Считаю, что Ясину Гасанову на время расследования, суда и приговора лучше находится в СИЗО. В интересах обеспечения его безопасности и сохранения здоровья. Независимо от его национальности, хотя он и азербайджанец.

Старшего лейтенанта ГИБДД Александра Гусева, выстрелившего в затылок Векила Адуллаева, на время расследования и суда тоже лучше отправить в тюремную камеру. Тоже в интересах его же безопасности.

А в Новосибирск, видимо, необходимо перекинуть дополнительные силы росгвардии и полиции. Похоже, что этот город превращается в точку кипения….

Фотография отсюда

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