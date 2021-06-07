 

Цены на новый Mercedes-Benz GLA выросли на 1,50 рупий

07.06.2021, 11:44, Разное
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— Mercedes-Benz 2021 года GLA был запущен в Индии в прошлом месяце

— Начальные цены действовали только на первый лот, который сейчас распродан.

Mercedes-Benz поднял цены на недавно представленный внедорожник GLA в Индии на 1,50 рупий (бывший выставочный зал). Повышение цен стало результатом распродажи первой партии модели — подвиг, достигнутый в течение двух недель после запуска нового GLA.

Варианты трансмиссии на Mercedes-Benz GLA 2021 года включают 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, 2,0-литровый дизельный двигатель и 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Последний вариант AMG, который производит 302 л.с. и 400 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым автоматом. 1,3-литровый бензиновый двигатель выдает 161 л.с. и 250 Нм крутящего момента, а 2,0-литровый дизельный двигатель — 188 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Эти двигатели соединены с семиступенчатым и восьмиступенчатым автоматом соответственно.

Основные особенности нового Mercedes-Benz GLA включают светодиодные фары, расположенные по обе стороны от новой решетки радиатора, 18-дюймовые легкосплавные диски, квадратные колесные арки, встроенный спойлер и светодиодные задние фонари. Внутри модель получает установку с двумя экранами, по одному блоку для приборной консоли и сенсорного информационно-развлекательного блока, возможность подключения MBUX, панорамный люк на крыше, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и внешнее освещение.

Ниже приведены обновленные варианты цен на новый Mercedes-Benz GLA (бывший выставочный зал):

Mercedes-Benz GLA 200: 43,60 рупий

Mercedes-Benz GLA 220d: 45,20 рупий

Mercedes-Benz GLA 220d 4Matic: 47,70 рупий

Mercedes-AMG GLA 35 4Matic: 58,78 рупий

Источник: Кolibri.Рress



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