Коллективная тактичность против пыток

Почему мы должны отвернуться от «интервью Протасевича».

Интервью Романа Протасевича белорусскому каналу ОНТ. Скриншот из видео

Жанр публичного унижения своего оппонента как одно из проявлений своей власти уже давно обкатан и доведен ценителями этого вопроса до совершенства. Его практиковали как древнегреческие тираны и средневековые короли, так и современные президенты и даже главы субъектов федерации России.

Один из самых известных подобных случаев к нам пришел из английского фольклора. Как известно, граф Леофрик, правитель Мерсии, одного из семи королевств англосаксонской гептархии, был пьяницей, тираном и самодуром. Он душил подданных налогами, сам же любил закатывать многочисленные пиры, чтобы показать собственное величие. Чтобы унизить свою жену, леди Годиву, которая хлопотала за жителей страны, в пьяном порыве эрл Леофрик сказал, что снизит налоги, если та проедется по улицам Ковентри обнаженной. Все помнят, что леди Годива согласилась на это. И для того, чтобы прикрыть наготу, она во время своего проезда распустила волосы, и якобы ее наготы никто не увидел. Этому эпизоду посвящены картины и статуи, ставшие классическим искусством.

Однако есть гораздо более важная часть легенды, мало что дающая с точки зрения эстетики, но очень многое объясняющая с социальной точки зрения. Дело в том, что никто из жителей Ковентри на этот проезд и не смотрел. Все закрыли ставни, окна и всем сообществом сделали вид, будто ничего не произошло. Этот коллективное недеяние, акт солидарности горожан с защитницей своих интересов снял с леди Годивы клеймо «жертвы». А вот как раз

для правителя это было унижением его единоличной воли, потому что были наглядно продемонстрированы границы его власти.

Возможно, с этой истории и началось зарождение знаменитой британской тактичности, о которой рассказывают анекдоты следующего содержания: «Чем отличается вежливость от тактичности? Если джентльмен заходит в ванную комнату и видит там женщину, быстро отворачивается и говорит: «Простите, мэм»— это вежливость. А если джентльмен заходит в ванную комнату и видит там женщину, быстро отворачивается и говорит: «Простите, сэр» — это такт».

Ирвин Гофман, классик социологии и великий исследователь неловкости, стыда, их внутренних причин и внешних проявлений, сказал бы, что это был пример переинтерпретации ситуации таким образом, чтобы никто из действующих лиц не «уронил лицо». В повседневном взаимодействии лицом к лицу мы такое делаем постоянно: будто бы не замечаем пятнышко шоколада на носу собеседника или неловко и неуместно брошенное слово. Особенно если эти собеседники имеют для нас значение или просто приятны нам. Таким образом мы выражаем солидарность и понимание того, что в подобной неловкой ситуации может оказаться каждый из нас.

Но иногда случаются ситуации, когда для подобной переинтерпретации необходимо увеличить масштаб. Многие из нас, к сожалению, посмотрели интервью Романа Протасевича, показанное на белорусских телевизионных госканалах. И я тоже посмотрел. И опять мы видим, что

тирану, самодуру и пьянице важно не просто показать свою власть, важно еще и публичное унижение жертвы.

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К сожалению, в наш век самопоявляющейся медиакоммуникации в лентах социальных сетей не посмотреть мы это не могли, хотя бы отрывки. И конечно, нашлись люди, у которых взыграло бешенство внутреннего морального камертона в уютной и домашней обстановке. Оставим их священный гнев для их духовников и психотерапевтов и подумаем о другой возможности, другом варианте ответного хода на это событие, вмешаться в которое мы не в силах.

Ведь мы можем пойти дальше жителей Ковентри к их историческим продолжателям. Раз уж у нас не получилось вовремя закрыть ставни, можно сделать вид, что они были закрыты. И сказать «простите, сэр». По отношению к этому парню надо вести себя так, будто этого интервью и не было. А по отношению к, так сказать, инициатору, автору сценария и режиссеру этого интервью — мы про него уже год как понимаем всё во всей исчерпывающей полноте. А некоторые понимали и раньше, но кто ж их слушал.

Илья Стахеев

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