Светлана Ходченкова, Тина Кунаки, Кьяра Ферраньи и другие на модной презентации в Милане
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3 и 4 июня в Милане прошла первая масштабная ювелирная презентация, на которой Bvlgari представил украшения и часы из своей новой коллекции. Для этого модный дом “выписал” из разных стран звездных гостей, своих друзей и амбассадоров: Россию на нескольких мероприятиях в рамках двухдневной презентации представляла актриса Светлана Ходченкова и главный редактор Tatler Ариан Романовский. От Италии присутствовали модель Виттория Черетти, блогер Кьяра Ферраньи, от Франции – супруга Венсана Касселя, модель Тина Кунаки и модель Соланж Смит, от Испании – актриса Эстер Экспозито, а из США через океан прилетели модель и экс-“ангел” Victoria’s Secret Лили Олдридж. Чехию же представляла модель Ева Герцигова.
Милан был выбран римским ювелирным домом неслучайно: так Bvlgari решил поддержать итальянскую модную столицу после продолжительного карантина из-за пандемии коронавируса. Также сообщается, что бренд сделал крупное пожертвование городскому муниципалитету.Светлана ХодченковаСветлана ХодченковаТина КунакиТина КунакиЕва Герцигова и Жан-Кристоф Бабен
Виттория ЧереттиЛили ОлдриджКьяра ФерраньиНьевес Альварес
В четверг, 3 июня Bvlgari пригласил своих гостей, в том числе Лили Олдридж, Кьяра Ферраньи, Эстер Экспозито, Светлана Ходченкова и многих других в театр Ла Скала на частный концерт, поставленный Пьетро Мианити, в рамках которого прозвучали сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Винченцо Беллини. А на следующий день в саду отеля Bvlgari в Милане гости смогли увидеть инсталляцию из украшений и часов новой коллекции Magnifica.
Изысканным ужином и выступлением оркестра под руководством самого молодого дирижера в Италии Беатрис Венеции насладились Эстер Экспозито, Лили Де Витгенштейн, Светлана Ходченкова, Соланж Смит, Виттория Пуччини, Лили Олдридж, Анна Кливленд, Хайме Лоренте, Алессандро Борги, Серенай Сарикая, Таму Макферсон, Ньевес Альварес, Алессио Лапиче, Алехандро Спейтцер, Таня Лакруа и Лео Гассман.
Лили ОлдриджСветлана ХодченковаКьяра ФерраньиАлехандро СпейцерСветлана ХодченковаТина КунакиСветлана Ходченкова и Катя ДармаКатя Дарма и Ариан РомановскийАнна КливлендБеатрис Венеция
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