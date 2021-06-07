 

Менструальные чаши: хороши или не очень?

07.06.2021, 11:26, Разное
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Менструальные чаши нельзя назвать инновацией. Впервые чашу для широкого использования запатентовали в 1937 году. Однако они до сих пор для многих остаются экзотикой: подавляющее большинство женщин предпочитают другие средства гигиены.

Менструальные чаши не впитывают кровянистые выделения, а собирают их. Приспособления вводят во влагалище и располагают чуть ниже шейки матки. Каждые 4-12 часов (в зависимости от заполнения) их нужно опустошать. Безопасность и эффективность менструальных чаш подтверждена клиническими исследованиями. Их крупный обзор, опубликованный в The Lancet Public Healt, показал, что по этим параметрам они не уступают прокладкам и тампонам. 

Положительные моменты

  • Менструальные чаши многоразовые, они могут служить много лет. Это избавляет от необходимости постоянно тратить деньги на тампоны и прокладки. Кроме того, такой выбор идет на пользу окружающей среде.
  • Чаши можно менять реже, чем тампоны. Периодичность их опустошения зависит от того, насколько интенсивно менструальное кровотечение. Но эксперты указывают, что их можно носить, не вынимая, до 12 часов.
  • Ряд ресурсов указывает отсутствие специфических запахов в списке положительных черт менструальных чаш. Выделения не соприкасаются с воздухом, как это случается при использовании прокладок и тампонов. Кроме того, есть предположение, что тампоны могут способствовать нарушению pH и бактериального баланса во влагалище, что также влияет на запахи.
  • При использовании менструальных чаш женщина получает больше информации о своем состоянии. Поскольку кровь не впитывается, есть возможность оценить ее потери, говорит гинеколог Алисса Двек (Alyssa Dweck). Это может помочь вовремя обнаружить медицинскую проблему: например, чрезмерное кровотечение может говорить о миоме матки.

Сложности использования менструальных чаш

  • Чаши бывают разных размеров, их форма может немного различаться. Сложно, например, подобрать подходящий продукт при низко расположенной шейке матки. В случае неверного выбора использовать это средство будет затруднительно, придется заново тратиться на новое.
  • Опустошать чашу в общественных местах может быть неудобно, это чревато разбрызгиванием выделений. Отсутствие мыла в общественном туалете может усложнить процедуру, поскольку перед ее введением руки рекомендуют помыть.
  • Использование чаш параллельно с внутриматочной спиралью потенциально может вызвать изгнание спирали. Исследование 2012 года показало, что такого риска нет. Однако авторы крупного обзора в The Lancet Public Healt пишут, что этот вопрос изучен недостаточно.
  • Тампоны могут содержать малые количества химических веществ, способных раздражать слизистую оболочку женщин при повышенной чувствительности. При контакте с менструальными чашами такие риски ниже.
  • Менструальные чаши, в отличие от тампонов, не пересушивают слизистую оболочку влагалища, указывает Healthline.
  • Запахи. Их отсутствие мы указывали в положительных свойствах чаш, однако, например, авторы статьи в Vice наоборот называют неприятный запах среди их недостатков. Связывается его появление с длительным пребыванием кровянистых выделений в теплой среде. Чтобы запахов было меньше, после каждого опустошения чашу желательно споласкивать. В начале каждого менструального цикла ее нужно простерилизовать.


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