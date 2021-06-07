Менструальные чаши: хороши или не очень?



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Менструальные чаши нельзя назвать инновацией. Впервые чашу для широкого использования запатентовали в 1937 году. Однако они до сих пор для многих остаются экзотикой: подавляющее большинство женщин предпочитают другие средства гигиены.

Менструальные чаши не впитывают кровянистые выделения, а собирают их. Приспособления вводят во влагалище и располагают чуть ниже шейки матки. Каждые 4-12 часов (в зависимости от заполнения) их нужно опустошать. Безопасность и эффективность менструальных чаш подтверждена клиническими исследованиями. Их крупный обзор, опубликованный в The Lancet Public Healt, показал, что по этим параметрам они не уступают прокладкам и тампонам.

Положительные моменты

Менструальные чаши многоразовые, они могут служить много лет. Это избавляет от необходимости постоянно тратить деньги на тампоны и прокладки. Кроме того, такой выбор идет на пользу окружающей среде.

Чаши можно менять реже, чем тампоны. Периодичность их опустошения зависит от того, насколько интенсивно менструальное кровотечение. Но эксперты указывают, что их можно носить, не вынимая, до 12 часов.

Ряд ресурсов указывает отсутствие специфических запахов в списке положительных черт менструальных чаш. Выделения не соприкасаются с воздухом, как это случается при использовании прокладок и тампонов. Кроме того, есть предположение, что тампоны могут способствовать нарушению pH и бактериального баланса во влагалище, что также влияет на запахи.

При использовании менструальных чаш женщина получает больше информации о своем состоянии. Поскольку кровь не впитывается, есть возможность оценить ее потери, говорит гинеколог Алисса Двек (Alyssa Dweck). Это может помочь вовремя обнаружить медицинскую проблему: например, чрезмерное кровотечение может говорить о миоме матки.

Сложности использования менструальных чаш