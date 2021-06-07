 

Помощник Марины Федункив опроверг госпитализацию юмористки

07.06.2021, 11:24, Разное
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Игорь Ковалев, помощник Марины Федункив, во время съемок программы «Ты не поверишь!» опроверг то, что юмористка была госпитализирована. Он развеял слухи, которые в последнее время все чаще появляются в Сети по поводу артистки.
Марину Федункив увидели возле больницы на костылях. В прессе сразу появилась информация о том, что юмористка плохо себя чувствует. По словам Игоря Ковалева, у артистки диагностировали воспаление мениска. Было проведено плановое хирургическое вмешательство. Марина Федункив постепенно восстанавливается. Ее помощник напомнил, что юмористке в этом году исполнится 50 лет, поэтому могут возникать проблемы со здоровьем и это нормально. Он развеял предположения о том, что состояние артистки ухудшилось после травмы. Как пишет издание «Глобалмск», год назад во время съемок в одной из сцен ее уронил певец Николай Басков. Тогда знаменитость получила травму ноги и даже некоторое время не выступала.

Игоря Ковалева возмущают домыслы по поводу состояния здоровья Марины Федункив. В Сети появлялась информация о том, что у нее отказывают то ноги, то руки. Кроме этого, писали, что артистку экстренно госпитализировали. Потому помощник юмористки призвал поклонников верить только проверенным данным из официальных источников.



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