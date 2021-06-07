Агроном Владимир Викулов рассказал о правилах выбора первых летних ягод

На прилавках рынков, супермаркетов и небольших магазинов изобилие клубники и черешни. О некоторых важных правилах выбора первых летних ягод пояснил агроном Владимир Викулов.

По словам специалиста по сельскому хозяйству, выбор следует остановить на фруктах, которые выращены недалеко от места продажи. Дело в том, что такие плоды являются скоропортящимися продуктами. Владимир Викулов отметил, что ягоды мятыми быть не должны. Лучше будет, если их упакуют в небольшие компактные коробки.

Как пишет издание «Политэксперт», агроном акцентировал внимание и на вкусовых качествах первых летних ягод. Например, на то, какая будет клубника, в основном влияет погода. Когда дни солнечные, ягода накапливает максимальное количество витаминов и полезных веществ.