 

Агроном Владимир Викулов рассказал о правилах выбора первых летних ягод

07.06.2021, 11:24, Разное
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На прилавках рынков, супермаркетов и небольших магазинов изобилие клубники и черешни. О некоторых важных правилах выбора первых летних ягод пояснил агроном Владимир Викулов.
По словам специалиста по сельскому хозяйству, выбор следует остановить на фруктах, которые выращены недалеко от места продажи. Дело в том, что такие плоды являются скоропортящимися продуктами. Владимир Викулов отметил, что ягоды мятыми быть не должны. Лучше будет, если их упакуют в небольшие компактные коробки.

Как пишет издание «Политэксперт», агроном акцентировал внимание и на вкусовых качествах первых летних ягод. Например, на то, какая будет клубника, в основном влияет погода. Когда дни солнечные, ягода накапливает максимальное количество витаминов и полезных веществ.



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