 

Елизавета II и члены королевской семьи отреагировали на рождение дочери у принца Гарри и его жены Меган

07.06.2021, 11:22, Новости дня
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“Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости”, – говорится в публикации на официальной странице Букингемского дворца в Instagram. 

Королевский дворец отметил, что теперь у Елизаветы II стало 11 правнуков.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

К поздравлениям также присоединились старший брат принца Гарри, принц Уильям и его жена Кэтрин.

“Мы все рады новости о рождении малышки Лили. Поздравления Гарри, Меган и Арчи”, – говорится в публикации на их официальной странице в Instagram.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Отец принца Гарри, принц Чарльз и его жена Камилла также отреагировали на новость о рождении Лилибет.

“Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением малышки Лилибет Дианы. Желаем удачи”, – говорится в поздравлении.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Контекст:

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка.

6 июня стало известно, что герцогиня Сассекская Меган родила дочь в 11.40 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Родители назвали новорожденную Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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