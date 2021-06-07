“Еб…нутая”, “Развратница”, “Скоро на сцене трахаться начнешь”. Maruv на сцене показала мокрое тело
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“Вот что вас ждет на моих концертах. Это, конечно, пушка, бомба-ракета”, – написала она.
Maruv станцевала в сопровождении своего балета. В определенный момент певица налила себе на грудь воду.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Развратница – это хорошо”, – отметил luch_xs.
“Еб…нутая”, – написала mintxksusha.
“Скоро, как Самбука, на сцене трахаться начнешь”, – заявил collectivefarmer_.
Контекст:
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.
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