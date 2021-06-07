В Киеве спецназ задержал 68-летнего мужчину, который проник в квартиру и удерживал в заложниках женщину

В полицию вечером 6 июня поступило сообщение, что в квартиру на девятом этаже в Деснянском районе Киева проник мужчина и удерживает ее владелицу в заложниках. Правоохранители установили, что он разбил окно.

“Обнаружив в доме женщину, он схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию. Прибыв по адресу, бойцы корда провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину”, – говорится в сообщении.

Потерпевшую осмотрели медики, с ней работал психолог. 68-летнего злоумышленника задержали, ему намерены сообщить о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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