Мнение: Новые лица

У процесса зачистки оппозиции, которую сейчас проводит Кремль, устав изображать из себя либерала и демократа, есть то, что можно назвать «недокументированной» функцией — то есть, скрытые до поры до времени следствия, которые проявятся позже. И будут в чем-то полностью неожиданными как для самого режима, так и для значительной части людей.

Режим действует сегодня совершенно естественным для себя чисто рефлекторным образом, введя явочным порядком террор и фашизм, как единственный доступный ему метод управления страной. На что-то более сложное у него уже нет ресурса, технологий, компетенций. Кадровые проблемы «вертикали» настолько катастрофичны, что стандартный подход — увеличение численности чиновников как компенсация падения их квалификации — не работает. Просто невозможно поддерживать падающий уровень управления дальнейшим наращиванием численности управленцев, достигнут предел.

«На выходе» мы имеем исчезновение маркеров системного кризиса и появление на их месте маркеров катастрофы. Которая рано или поздно (в российских реалиях скорее рано) прорвется гнойником. И вот в этот момент и проявятся недокументированные следствия, которые режим усердно создает прямо сейчас.

У людей всегда есть запрос на новое. На новые лица в том числе. И это касается не только обрыдшей физиономии бессменного диктатора. Точно так же люди устают от борцов с этим диктатором. Тем более борцов-неудачников. Конечно, у любого оппозиционного (в нашем случае можно, скорее, говорит, у «квази-оппозиционного») лидера всегда есть своя торсида-аудитория, но в целом вся сегодняшняя оппозиционная тусовка — это те, кто всплыл на событиях 11 года, на Болотной и на «Белой ленте». Результат их деятельности — ровно нулевой. Зато есть процесс, движ. Чем-то российская оппозиция напоминает Васисуалия Лоханкина и его ненаписанные книги на тему «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции». Роль есть, результата — нет.

В ходе любой революции или других значимых социальных событий вначале появляются привычные и знакомые лица, но чем более значимым является само событие, тем быстрее появляются и новые люди. Новые — в смысле ранее не особо известные широкой публике.

В Египте после свержения Мубарака вся египетская оппозиция как манну небесную ждала приезда главного египетского либерального оппозиционера Барадеи. Это была крупная фигура, значимый в недавнем прошлом международный чиновник, человек с огромными связями как в самом Египте, так и по всему миру. Идеальный кандидат на звание Лидера. И Барадеи не подвел — он прибыл с помпой, вальяжно вышел из самолета, благосклонно отнесся к идее стать вождем революции… И через два месяца буквально сдулся. Исчез. А на месте реальных лидеров оказались совершенно другие люди.

В украинских событиях 14 года вначале тоже все шло по плану — бывшая оранжевая оппозиция точно так же благосклонно отнеслась к идее возглавить Майдан и победу над деспотом. И точно так же внезапно на первые роли прорвались еще вчера неизвестные люди.

Я не говорю уже про события 1917 года в России. Там вообще был калейдоскоп лиц, и те, кто еще полгода назад буквально вершил судьбы страны и видел себя опорой и надёжей будущей великой державы, сгинули в этом водовороте.

Так было всегда и будет.

Путинский режим чистит оппозицию, убивая, сажая, выбрасывая из страны — не очень понимая, что эта оппозиция исторически обречена, как и он сам. Ни режим, ни борцы с режимом ничего из себя не представляют и не продемонстрировали. У них нет синдрома победителей, они вечные проигравшие. «…Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет про вас в газете: «Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами…»

Поразительно, но каждый раз и для власти, и для борцов с властью появление новых людей, которые приходят и берут события в руки, всегда это происходит совершенно неожиданно.

Режим, зачищая пространство от привычных ему почти что ручных оппозиционеров, сам готовит почву для новых лиц. И чем больше напалма выливается на выжигаемую территорию, тем более радикальными будут эти новички. На пустыре хорошего вырасти ничего не может. А значит — тем более радикальными для режима будут последствия их появления.

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