 

Госсекретарь США раскрыл темы предстоящего разговора Байдена и Путина

07.06.2021, 11:04, Разное
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По словам Энтони Блинкена, Джо Байден во время переговоров сообщит Владимиру Путину о действиях Вашингтона в случае, если Москва продолжит вести себя агрессивно и безрассудно. Госсекретарь США дал понять, что беседа глав государств, запланированная на 16 июня, будет откровенная.

В интервью порталу Axios, Блинкен также рассказал, что американский лидер намерен обсудить с президентом России возможности совместного укрепления международной безопасности, а также поговорить о стратегической стабильности и контроле над вооружениями.

Обсуждая предстоящий саммит, госсекретарь отметил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Мол, есть вещи, которые власти этих стран могли бы делать вместе ради безопасности не только своих народов, но и всего мира.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится на следующей неделе в Женеве. В беседе с порталом Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет пообщаться с главой Белого дома до 16 июня. Лидер Незалежной отметил, что многое просто нельзя обсуждать по телефону.



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