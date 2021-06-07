 

Трансляции общества “Знание” на ПМЭФ набрали 57 млн просмотров

07.06.2021, 11:04, Разное
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Со зрителями в формате открытого диалога общались предприниматели, государственные деятели, представители сферы культуры. За четыре дня на студии “Знание” побывали более 50 спикеров.

Проведено более 30 часов эфирного вещания о всей стране. Видео доступны на странице общества в социальной сети “ВКонтакте”.

Гостями студии были зампред правительства России Александр Новак председатель правления ПАО “Сбербанк” Герман Греф, гендиректор “Газпром нефть” Александр Дюков, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и другие.

Спикеры поделились со зрителями своим видением глобальных тенденций в образовании, экономике, социальной сфере. Каждый мог задать гостям интересующие вопросы.

Также общество “Знание” представило цикл авторских экскурсий по знаковым местам Санкт-Петербурга. С лекцией блокаде Ленинграда выступил губернатор северной столицы Александр Беглов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский познакомил зрителей с легендарными музейными котами, предприниматель Юрий Ковальчук рассказал об истории праздника выпускников “Алые паруса”.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль отметил активное участие молодых людей в лекциях. «Несмотря на то, что сейчас многие говорят о нашей молодежи как о поколении TikTok с клиповым мышлением и отсутствием интереса к серьезным темам, наши проекты показывают, что это совсем не так”, – сказал он.

На полях Петербургского экономического форума “Знание” подписало десять соглашений о сотрудничестве с крупнейшими вузами, компаниями и общественными организациями. Они будут помогать организации в ее просветительской миссии.



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