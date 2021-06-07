Первые гранты «Тавриды» получили шесть российских регионов

По итогам первой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» шесть регионов получили гранты на общую сумму 4,99 млн рублей, сообщили в пресс-службе форума.

«В Крыму подвели итоги арт-школы «Мы вместе» – первой в новом образовательном сезоне арт-кластера «Таврида». <…> Параллельно с образовательной, культурной и спортивной программами в течение заезда проходил Всероссийский конкурс молодежных проектов. В нем приняли участие 22 человека. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению грантовых средств семь проектов», – цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе форума добавили, что победителями грантового конкурса стали Евгения Апаткина из Московской области (проект «Театральный поединок» предусматривает мастер-классы для молодых актеров и итоговую игру между коллективами), двое участников из Башкирии – Назгуль Касимова (с поэтическим видеопроектом на башкирском языке) и Алия Низамова (с акселератором творческих проектов).

Алиса Долгунова из Республики Саха (Якутия) предложила создать школу игры на варгане – национальном музыкальном инструменте, Идалия Зиганшина из Республики Татарстан – танцевальную лабораторию, где наравне со здоровыми танцорами будут и люди с инвалидностью. Также поддержана идея Татьяны Лугвиной из Свердловской области о запуске онлайн-школы для людей с нарушениями слуха и зрения, а также проект Марины Рудаковой из Санкт-Петербурга, направленный на социальную адаптацию и самореализацию студентов и абитуриентов с особенностями здоровья.

По данным оргкомитета, общая сумма грантовой поддержки составила 4,99 млн рублей. Грантовый конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей».

В пресс-службе напомнили, что в этом году впервые в истории «Тавриды» участниками смены стали молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. «Для нас самым главным результатом первого заезда, в котором приняли участие в том числе молодые творцы с инвалидностью, стало получение новых профессиональных и творческих компетенций. <…> На площадке Тавриды уже есть безбарьерная инфраструктура: от колясок-вездеходов до пандусов. Кроме этого, мы точно решили, что станем инклюзивной командой – хотим принять человека с инвалидностью, который поможет нам развиваться в этом направлении», – сказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Следующий заезд на площадку состоится 10 июня. Смена будет называться «Мир, любовь и роботы», запланированы арт-школы современного искусства, сайнс-арта, а также кураторства и арт-менеджмента.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция «Таврида» – комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование». Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.