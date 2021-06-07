Что делать, если клещ уже присосался



2

минуты

Без паники: действуйте по инструкции:

Вспомните, где и когда вы могли встретиться с клещом. Продолжительность присасывания прямо связана с риском передачи инфекции, поэтому важно снять кровопийцу в течение суток (чем быстрее, тем лучше). Стратегия будет отличаться, если вы полагаете, что клещ присосался более 36 часов назад.

Внимательно осмотрите тело в поисках других клещей. Чаще всего они присасываются в волосистой части головы, паховой области, подколенных и подмышечных впадинах. Очень желательно попросить помощи при осмотре: мелкие клещи в труднодоступных местах не должны остаться незамеченными.

Клещ впился совсем недавно и вы уверены, что сможете в течение часа добраться до травмпункта? Тогда есть смысл предпочесть помощь медицинского работника, который извлечет клеща профессионально. Время поджимает, а в травмпункте очередь? Удаляйте членистоногое сами.

Вам понадобятся: антисептик (например йод), предмет для захвата клеща (нитка, пинцет с острыми краями, удалитель в виде крючка), резиновые перчатки (или пакет) для защиты при прикосновении к клещу, иногда — помощник (если клещ впился в неудобном месте).

Не трогайте клеща руками, не поливайте его спиртом или маслом и не прижигайте. Так можно добиться только того, что растревоженный паразит выпустит в вашу кровь больше потенциально зараженной слюны.

Действуйте нежно и уверенно. Подцепите клеща специальным удалителем, ниткой или пинцетом как можно ближе к головке, чуть раскачайте его и извлеките, избегая резких движений. Выкручивать клеща необязательно – у него нет резьбы. Продезинфицируйте место укуса.

Уничтожьте клеща, не прикасаясь к нему голыми руками. Лучший способ — поместить его между листами бумаги, раздавить тяжелым плоским предметом, а потом сжечь. Не стоит смывать кровососа в канализацию — клещи способны долго выживать в воде. Нести ли клеща в лабораторию, чтобы выяснить, какие болезни он переносит, — вопрос дискуссионный. Официальная рекомендация Роспотребнадзора — поместить живого клеща в герметичную банку и везти его в аккредитованную лабораторию на платную диспансеризацию. Врач-педиатр Сергей Бутрий, автор канала “Записки детского врача” , убежден, что исследовать клеща не нужно: по его мнению, на врачебную тактику результаты анализа не повлияют, при этом исследование небесплатно и способствует невротизации пациента.

Если голова клеща или хоботок остались в вашем теле, есть два пути. Если мысль о такой занозе вам неприятна, стоит обратиться в медучреждение, чтобы ее извлекли профессионально. Второй путь — оставить все как есть и ждать, пока тело само отторгнет инородный предмет.

Если вы не привиты и встретились с клещом в неблагополучном по энцефалиту районе, обратитесь к терапевту за консультацией. Профилактикой боррелиоза для тех, кто не замечал присосавшегося клеща 36 и более часов, может быть однократный прием доксициклина. Этот антибиотик разрешен для людей старше 8 лет, однако решение о приеме препарата рекомендуется принимать после консультации с врачом. Для детей младше 8 лет тактику определяет педиатр.

Наблюдайте за своим состоянием. Повышение температуры тела, покраснение в месте укуса, увеличение лимфоузлов, симптомы ОРВИ, обострение хронических болезней в течение 2–3 месяцев после укуса требуют срочного обращения к врачу и обязательного упоминания о контакте с клещом.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз

Болезнь Лайма — одна из многих инфекций, передающихся человеку через укус клеща. Она лечится антибиотиками, однако даже с лечением боли в суставах могут сохраняться долгие годы после перенесенного заболевания. Вакцины против боррелиоза не существует

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